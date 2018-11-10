ويليامز تبحث مع كاجمان أوضاع الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، اليوم السبت، نائب المبعوث الاممي إلى ليبيا للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز” لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية بالمنطقة الجنوبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن اللقاء، الذي عقد بمقر البعثة في العاصمة طرابلس بحث تنظيم وتنسيق الدعم الدولي الذي يسهم في حلحلة المشاكل التي تعاني منها المنطقة الجنوبية.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في إحاطته لمجلس الأمن الخميس الماضي ان الوضع في الجنوب أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى. انهيار تام للخدمات المقدمة للسكان، وارتفاع في مستويات الإرهاب والجريمة، واستشراء للفوضى. وتهديد لحقول النفط ومرافق المياه الأساسية التي تعتمد عليها البلاد، أضف إلى ذلك الجماعات المسلحة الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية” مردفا “هناك نقص في كل شيء، من الوقود إلى النقد، ومن الأدوية إلى الغذاء المشاكل لا حصر لها ولا توجد مؤسسات حكومية للتصدي لها”.

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