حقيقة طرح أسماء للمجلس الرئاسي الجديد

ايوان ليبيا – وكالات

نفى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة ما تردد من أنباء حول تجميد الجدول الزمني لهيكلة المجلس الرئاسي، معتبرا أن هذا الأمر لم يناقش في جلسة مجلس الدولة التشاورية التي عقدت يوم الخميس الماضي.

وحول الأسماء المطروحة لتولي مهام رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد قال بن شرادة إنه لم تطرح بعد أية أسماء موضحا أن أسماء المرشحين تطرح بعد التجمع الانتخابي لكل منطقة لتبدأ بعد ذلك التزكيات من قبل مجلسي النواب والدولة والتي يفترض أن تكون 40% من كل مجلس للمرشح الواحد مضيفا ان هذا الشرط يعني أن أعداد المرشحين الذين سيحصلون على التزكية سيكون 2 من كل منطقة.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في إحاطته بمجلس الأمن أن البعثة تركزعلى السياسات لا على الساسة وتحسين أداء المؤسسات لا الترويج لأشخاص كماأنهاتواصل الجهود الرامية إلى تعديل هيكلية المجلس الرئاسي وتقدر التواصل المستمر بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والذي بدأ مع الاجتماعات التي نظمتها البعثة بين المجلسين في خريف عام 2017. وسنرى ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق حقيقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا