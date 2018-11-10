في ذكرى رحيل عرفات.. أبومازن يؤكد مواصلة دفع مخصصات المعتقلين في السجون الإسرائيلية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن السبت في ذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أن السلطة الفلسطينية ستواصل دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى وإن كانت هذه الأموال آخر ما تملكه السلطة.

ووجه أبومازن في كلمة مسجلة، بثت على تلفزيون فلسطين لمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لوفاة عرفات تحية للمعتقلين وذويهم قائلا: "لن نتخلى عنهم وسنواصل دفع مخصصاتهم، حتى وإن كانت آخر ما نملك، متمنين لجرحانا الشفاء العاجل، فنحن وشعبنا وأنتم جميعا على موعد مع النصر والحرية والاستقلال".



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