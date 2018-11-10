رسميا – تأجيل السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت

تقرر بشكل رسمي تأجيل مواجهة بوكا جونيورز أمام ريفر بليت في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب الأمطار.

المباراة كان من المنتظر أن تنطلق يوم السبت في العاشرة مساءً على ملعب لابومبونيرا ألا أن الأمطار الشديدة التي ضربت البلاد، تسببت في تأجيل المباراة.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة ليبرتادوريس على (تويتر) تأجيل المباراة بسبب الأمطار على أن تقام يوم الأحد في التاسعة مساءً.

🏆 ¡A esperar un día más para la gran final de la #CONMEBOLLibertadores!

🔜 @BocaJrsOficial y @CARPoficial jugarán este domingo. pic.twitter.com/xbAfQUQ9iD

الأزمة هنا أن الأجواء الجوية السيئة من المتوقع أن تستمر ليوم الثلاثاء المقبل ومن هنا فهناك احتمالية جديدة بتأجيل المباراة مرة أخرى.

سوبر كلاسيكو في نهائي ليبرتادوريس هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في التاريخ.

وبتواجد فريقين أرجنتينيين في نهائي البطولة، رفعت الأرجنتين رصيدها في ألقاب البطولة إلى 25 بغض النظر عن نتيجة النهائي، مقابل 18 لقبا برازيليا.

وعزز بوكا جونيورز رقمه كأثر الفرق تأهلا لنهائي كوبا ليبيرتادوريس في 11 مرة، فيما هو التأهل السادس لريفر بليت إلى نهائي البطولة.

ويعد فريق إنبيندينتي الأرجنتيني هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة في 7 مناسبات.

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