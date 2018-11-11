ألفيش يكشف: كدت أنضم لمورينيو في تشيلسي

كشف داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان أنه كاد يلعب لتشيلسي منذ 11 عاما لكن الصفقة لم تتم لأسباب خارجة عن إرادته.

وقال البرازيلي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية:”لم أذهب لتشيلسي بسبب النادي، ليس بسببي. اعتقدت أن الأمر تم، أنني ذاهب للعمل معه (جوزيه مورينيو)”.

وواصل المدافع البالغ عمره 35 عاما “لا أعلم إن كانت وصلته معلومات مختلفة، أنني لا أرغب في الذهاب أو ما إلى ذلك، لأنه من وقتها علاقتنا ليس جيدة، لكن لم يكن خطأي”.

وانضم ألفيش من إشبيلية الإسباني إلى برشلونة في 2008 ليبدأ مسيرة عامرة بالتتويجات والألقاب مع فريق بلاوجرانا على مدار 8 سنوات.

ولعب ألفيش في يوفنتوس موسما قبل أن ينتقل إلى صفوف بطل فرنسا في 2017.

وأتم ألفيش “كنت مقتنعا أنني ذاهب للعمل معه في الفريق. لست نادما، وعلى أي حال مسيرتي لم تنته بعد. الكرة الإنجليزية تثير اهتمامي كثيرا”.

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