مواعيد مباريات الأحد 10-11-2018 والقناة الناقلة لدربي مانشستر

يتأهب عشاق كرة القدم موعدا جديدا بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو حين تجري المواجهة المرتقبة بين قطبي مدينة مانشستر الإنجليزية.

ويستضيف مانشستر سيتي جاره اللدود مانشستر يونايتد في لقاء منقول عبر قناة بي إن سبورتس ويعد بالكثير من الإثارة كما هي العادة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة قوية في الدوري الإيطالي تجمع العملاق ميلان بالمرعب يوفنتوس حامل لقب البطولة في آخر 7 مواسم.

ويستضيف موناكو فريق باريس سان جيرمان في قمة فرنسية.

ويلعب كبيرا إسبانيا برشلونة وريال مدريد أمام ريال بيتيس وسيلتا فيجو على الترتيب في الدوري.

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