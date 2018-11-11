بالفيديو – نابولي ينتصر على جنوى والأمطار ويرتقي لوصافة يوفنتوس

نجح نادي نابولي في الانتصار على جنوى بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

مباراة توقفت بسبب الأمطار الغزيرة التي غطت ملعب جنوى بالكامل.

الحكم قرر إيقاف المباراة في الشوط الثاني، قبل أن تستكمل من جديد بعد توقف دام لأكثر من 10 دقائق.

جنوى تقدم أولا عن طريق كريستيان كوامي في الدقيقة 20 إلا أن نابولي نجح في خطف الانتصار بثنائية في الشوط الثاني.

فابيان رويز سجل التعادل أولا في الدقيقة 62 بعد تسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يرتبك دفاع جنوى ويحول دافيدي بيراسكي مدافع الفريق، عرضية ماريو روي لاعب نابولي بالخطأ في مرمى فريقه.

في البداية، ألغى الحكم الهدف قبل أن يقرر “حكم الفيديو” احتسابه لعدم وجود أي تسلل أو مخالفة من لاعب نابولي.

نابولي يتغلب على الأمطار وجنوى ليصل لوصافة يوفنتوس بشكل مؤقت برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفي مع مباراة للأخير أمام ميلان يوم الأحد.

بينما تجمد رصيد جنوى عند النقطة 14 في المركز الـ 14.

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