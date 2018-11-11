القيادة العامة :حفتر لن يحضر مؤتمر باليرمو

ايوان ليبيا – وكالات

أكد مصدر ليبي مسؤول بالقيادة العامة للجيش الليبي، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن المشير خليفة حفتر «لن يأتي لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا» المقرر عقده في إيطاليا.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «سبوتنيك» ليل السبت، إن «القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر لن يكون حاضراً لمؤتمر باليرمو المقبل الذي سينعقد في مدينة باليرمو الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر من أجل أيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا».

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، أعلن في 25 أكتوبرالماضي، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أعرب عن نيته لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية ، أن الوزير الإيطالي قال للصحفيين في مقر الخارجية الإيطالية في روما، على هامش أعمال المؤتمر «الإيطالي — الأفريقي»، إن طموح إيطاليا يتمثل في أن يكون المؤتمر من «نتاج عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافا ليبية تتحاور فيما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادهم».

يشار أن الحكومة الإيطالية قد أرسلت دعوات للأطراف الليبية بوقت سابق، لحضور مؤتمر دولي في مدينة باليرمو، في 12 و13 نوفمبر الجاري، لبحث حل للأزمة الليبية.

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