الرئيس الألماني ينضم إلى ولي العهد البريطاني في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى بلندن

من المقرر أن ينضم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بوسط العاصمة لندن، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918.

وقالت الحكومة البريطانية، إن شتاينماير يخطط لوضع إكليل من الزهور نيابة عن الشعب الألماني في عملية تاريخية للمصالحة.

ويعتبر شتاينماير أول زعيم ألماني يشارك في بريطانيا بالاحتفال السنوي بالذكرى، التي تخلد ذكرى قتلى الحرب في البلاد.

وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، قبل الحدث: "إن حضوره لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري يدل على أهمية هذا الحدث، بعد مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى".

من المقرر أن تشاهد الملكة إليزابيث الثانية "92 عاما"، المراسم من شرفة قريبة، مما يسمح لتشارلز بوضع إكليل الزهور نيابة عنها، كما فعلت العام الماضي، بعد أن قامت بوضع أكاليل الزهور شخصيا خلال سنوات ماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا