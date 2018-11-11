محمد الامين يكتب :

الملتقى العام في مهب احتمالات الإرجاء والإلغاء…. هل سيلقى نفس مصير الاستفتاء على مسودة الدستور؟

التعديلات التي طرأت على خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه إذعانًا منه لموازين القوة ومنطق الأمر الواقع المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما اعتبرناه في وقته “تطييراً” مقصودا لحق الليبيين في تقرير مصير بلدهم، هذه التعديلات بنظري سوف تنطبق على استحقاقات أساسية هي محطات تُختبر فيها قدرة السلطة في ليبيا ورعاتها الإقليميين والدوليين على التخطيط والإلزام..

المرحلة الأهم منطقيا واستراتيجيا وسياسيا هي الملتقى الليبي العام، وضعها غسان سلامه ومن وراءه، ومن هم أمامه، قبل الاستحقاق الانتخابي، الذي عدّل موعده إرجاءً إلى ربيع 2019. المفهوم من هذا أولا بالنظر إلى الخلافات الحادة، وإلى قرب الآجال وضآلة فرص الاتفاق، أن الاستفتاء على الدستور قد جرى حذفه، طبعا بغير استشارة ولا تنسيق اعتبارٍ لرأي السواد الأعظم من الليبيين..

لنفس الاعتبارات، وبسبب فجاجة الأسلوب والغطرسة الواضحة في فرض إرادات أجنبية على الليبيين، وأيضا لضيق الوقت، فقد نصحُو يوما على قرار جديد بإلغاء “محطة” الملتقى العام، وهو أساسا ترضية لطيف سياسي ليبي، دون تفسير ودون مشورة.. إن التمهيد يجري حثيثا للتخلص من هذا الملتقى عبر الإيحاء بأنه مطلب يتبنّاه أطراف محسوبين على النظام السابق، هذه العملية عملية الشيطنة الثانية التي تستهدف استحقاقات أساسية في مشروع المصالحة والتمهيد لعملية سياسية خالية من الدماء ومن تعقيدات العداء الجهوي والأيديولوجي والفئوي الذي طالما أفشل مساعي ومبادرات كثيرة للخروج من الأزمة… تماما مثل ما حدث عند شيطنة الاستفتاء على الدستور ووصمه بأنه مطلب إخواني.. ربما منعت بقايا حياء في أنفس من وصموه بذلك، فلم يتهموه بالتكفير أو الإرهاب، بعد أن كاد الأمر يصل إلى نسبِهِ إلى الغرياني أو لمجلس شورى بنغازي أو المقاتلة!!! لا مشكلة في ذلك، مادامت تلك موضة العام،، وما دام الاتهام بالإرهاب والتشكيك في الوطنية والتخوين وصفة مضمونة لإلقاء الخصم في غياهب السجن او غياهب النسيان!! لا أحتاج التأكيد بأنني لستُ في وارد الدفاع عن احد.. إنما أنا أستشعر رغبة واضحة في الالتفاف على كل مطلب شعبي وانتهاج أساليب الفرض والضغط والتخوين لتفصيل عملية سياسية على مقاس مكونات معلومة ضمن المشهد السياسي الحالي، ما كان يمكنني أو يمكن لأحد سواي أن يعترض على تمكينها أو تصعيدها أو تتويجها لو تم ذلك بإرادة شعبية ليبية حرة، وباختيار ليبي مسئول!!.. لا فرق أن يحكم ليبيا حزب أو تيار أو رابطة أو فصيل أو جماعة أو مجلس كان إذا وصل إلى موقع السلطة بأصوات الليبيين..

إزاء هذه الامور شديدة الخطورة على مستقبل البلد، لنتساءل مثلا عن تمثيل عموم الشعب في الحوار؟ وعن تمثيله في اتخاذ القرارات الحاسمة التي أنتَجَتْ ترتيبات اقتصادية وأمنية وسياسية ودفاعية؟؟!! فنحن ما نزال مذهولين من سرعة اعتمادها واختفاء الأصوات الرافضة لها!!

الحقيقة أن هنالك توجها واضحا للملمة كل شيء،، ولفلفة كل شيء،، وتمويه وتلبيس كل شيء،، لمصلحة الخارج.. بعد الذي فهمناه، هل يمكننا الوثوق بمؤتمرات مهمتها تلميع أناس أجرموا في حقّ الوطن؟؟!! هل يمكننا أن نطمئن إلى استبعاد الشعب من التمثيل والمشاركة والاستفتاء والاستشارة في قضايا مصيرية لها علاقة بمستقبله ووحدة أراضيه وبثروته؟ فكيف يمكنك استبعاد الناس وتغييبهم مثلا ثم تطالبهم يوما بالنفير للدفاع عن وطنهم في حال اعتداء؟

في الشرق،،لا تكاد تسمع غير أشياع حفتر وأنصاره ،، أما من سواهم فإنهم إما أزلام أو غوغاء أو إرهابيون..

أما في الغرب، فالصوت الأعلى والتسويق اليومي، فإنه من نصيب السراج وجوقته، وللنفوذ الجهوي المدجّج بالسلاح حينا، وبالفتاوى حينا آخر، وبالأموال في معظم الأحيان..

لو كُتب للملتقى الليبي العام أن ينعقد، فإنه سوف يكون كائنا وديعاً منزوع المخالب خافت الصوت بعد الهرسلة والتشكيك والترويض..فمن تُراه سوف يمثل؟ هل سيمثل آلام الجنوب؟ أم جموع جياع الدعم المرفوع، أم جماهير طوابير المصارف والسياط الميليشياوية تلهب ظهورهم، أم ضحايا الاعتمادات الوهمية؟؟ إلى من سوف يئول التمثيل الأكبر، هل سيكون للعسكريين أم للإسلاميين او لأنصار النظام السابق؟

ما يجري في غاية الانحطاط والضحالة.. فبدلا من ان يكون الملتقى العام مناسبة للمصالحة وجمع الليبيين، فإنه سيضم في تفاصيله وتمثيله عوامل تفرقة، وسيغرز خنجر الكراهية في أوصال المجتمع الليبي لأنه يُرادُ له باختصار أن يكون منصة لانتهاك الحقوق وتكريس مبدأ تضييع المظالم وقد يزرع اليأس في إمكانية استعادتها بشكل سلمي ومتحضّر تلعب فيه الدولة دور الراعي والضامن، ويطمئن إليها الليبيون ويركنون إلى مصداقيتها.

كثيرون يخشون أن يتغول الملتقى ويتصدر المشهد، لذلك تجد الكَيْد له على أشدّه، ومحاولات احتوائه وخفض سقف أهدافه وتحجيم آمال الناس فيه لا تتوقف..

ما أزال على يقين أن ما يفرض بالقوة لوقت قصير، سوف يزول بمجرد زوال أسباب تثبيته واختفاء وسائله.. وما أزال كذلك على إيماني بأن ما عاشته جماهير شعبي طوال الأعوام الماضية سيكون تحدّيا أساسيا أمام أي متطلّع إلى حكم ليبيا، وأمام أي طامع،، وأي واهم.. ولا يعتقدنَّ أيٌّ من هؤلاء المستقوين بسياسات التجويع أو بالسلاح الأجنبي أو بالمال المشبوه والفاسد أن الشعب سوف يرضخ ويقبل بحكمٍ متسلّط أو مفروض،، وإذا حدث ذلك لبعض الوقت.. فإنه لن يدوم كل الوقت..

آمل أن تبلغ هذه الرسالة آذان جماعة باليرمو ومَن قبلهُم ومن سيأتُــــون بعدهم..فما تزال هنالك فرصٌ حقيقية لإنقاذ المسار عبر احترام الاستحقاقات والتوقف عن التلاعب بالمراحل والبحث عن شرعيات خارج إرادة الشعب..

وللحديث بقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا