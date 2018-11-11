تواصل عمليات البحث عن طفلة مفقودة جرفتها السيول في الأردن

عمان-العنوان

أكد مدير عام الدفاع المدني الأردني اللواء مصطفى البزايعة اليوم الاحد أن أكثر من 500 شخص من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة التي جرفتها السيول في منطقة الوالة في محافظة مادبا جنوب عمان.

وقال البزايغة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية “يتواجد الآن ما يزيد عن 500 شخص من فرق الدفاع المدني وبتشاركية مع القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك للبحث عن الطفلة المفقودة”.

واضاف أن “فرق إنقاذ أرسلت لعمليات تمشيط للمنطقة الممتدة من البحر الميت (50 كلم غرب عمان) صعودا باتجاه الوالة (جنوب عمان)، بالإضافة إلى نشر زوارق من الدفاع المدني والبحرية الملكية لعمليات تمشيط البحر والتنسيق مع القوات المسلحة لتمشيط تلك المنطقة بواسطة طائرة عامودية”.

ولقي 12 شخصا حتفهم بينهم غطاس من الدفاع المدني في سيول خلفتها أمطار غزيرة في الأردن ليل الجمعة.

وبين الضحايا سبعة أشخاص لقوا حتفهم في مأدبا (32 كلم جنوب عمان) وطفلة في معان (212 كلم) وأربعة في ضبعا في جنوب عمان.

كما أصيب 29 شخصا بجروح بينهم 4 من الدفاع المدني و4 من الامن العام.

وشهدت محافظة مادبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم ووادي موسى والجفر في الجنوب ومناطق أمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضي.

وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل اسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت 50 كلم غرب عمان.

وبعد أسبوع من الحادث قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.

المصدر-وكالات

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