تشكيل ريال مدريد – عودة مودريتش.. وسولاري يواصل تهميش إيسكو وأسينسيو أمام سيلتا

أجرى سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، تغييرا واحدا على تشكيلته التي انتصرت بخماسية على فيكتوريا بلزن قبل عدة أيام في دوري أبطال أوروبا، وأعاد لوكا مودريتش للفريق الذي سيواجه سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس بالجولة 12 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

التشكيلة شهدت مواصلة التعويل على لوكاس فاسكيز في خط الهجوم، على حساب الثنائي إيسكو ألاركون وماركو أسينسيو.

في المقابل، يدخل سيلتا فيجو المباراة تحت قيادة المدرب أنطونيو محمد بقوته الهجومية الضاربة المكونة من الثنائي إياجو أسباس وماكسي جوميز.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أودريوزولا – ناتشو فيرنانديز – سيرخيو راموس – سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

الهجوم: لوكاس فاسكيز – جاريث بيل – كريم بنزيمة

دكة البدلاء: كيلور نافاس – خافي سانشيز – فيدي فالفيردي – إيسكو – داني سيبايوس – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور

تشكيل سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: سيرخيو ألفاريز

الدفاع: أوجو مايو – جوستافو كابرال – فاكوندو رونكاليا – دافيد خونكا

الوسط: برايس مينديز – فران بيلتران – أوكاي – سفيان بوفال

الهجوم: إياجو أسباس – ماكسي جوميز

دكة البدلاء: روبن بلانكو – نيستور أراوخو – إيمري مور – خوزابيد سانشيز – جونيور ألونسو – كيفن فاسكيز – أدرو هيولساجير

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