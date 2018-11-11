مدرب بيتيس: كرويف فخور بنا.. واخترت تشكيلتي على أساس غياب ميسي

أبدى كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس، فخره بالانتصار العظيم الذي حققه فريقه على برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب كامب نو، بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

بيتيس حقق مفاجأة كبيرة وهز شباك المتصدر 4 مرات في معقله، وبأداء باهر وكثير من الفرص الضائعة.

سيتين تحدث في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مؤكدا على تمسكه بأسلوبه الهجومي في اللعب: “لدينا طريق طويل حتى نصل لمستوى برشلونة، إنهم ينتهجون هذا الأسلوب منذ 20 أول 25 عاما، نحاول تطبيق فكرة معينة، أحيانا ننجح أو أحيانا نفشل، لكننا نبقى ثابتين على منهجنا. نحن فخورون بما قدمناه اليوم”.

مضيفا: “أنا سعيد جدا بانتصار اليوم، هذا يؤكد منهجنا وطريقة لعبنا، لأن العديد من الناس لا يثقون في هذا الأسلوب”.

وأشار سيتين إلى أن يوهان كرويف المدرب الأسطوري لبرشلونة كان ليشعر بالسعادة لو شاهد أسلوب لعب بيتيس: “نعم كرويف سيكون فخورا بما يقدّمه بيتيس بالطبع، حاله حال جميع عشاق كرة القدم، نحاول النظر لما هو أبعد من النتيجة، ولهذا يستمتع الكثيرون بلعب بيتيس، نشعر بالفخر، إنها مباراة رائعة للجميع، كنت سأكون سعيدا حتى لو خسرت، فبرشلونة يضم لاعبين رائعين مثل ألبا وميسي وسواريز”.

كشافا عن أنه لم يتوقع مشاركة ليونيل ميسي منذ البداية، ووضع خطته وتشكيلته على هذا الأساس: “صحيح أن الفوز قيمته أكبر عندما يكون ميسي في الملعب، ولكن الحقيقة أنني لم أتوقع مشاركته. لو توقعت ظهوره لما كنت قد غامرت في التشكيلة”.

بيتيس صار أول فريق يسجل 4 أهداف على ملعب برشلونة منذ 15 عاما.

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