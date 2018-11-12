إيجوايين: أنا بشر ولست آلة.. أجبروني على الرحيل عن يوفنتوس

اعتذر جونزالو إيجوايين لاعب ميلان عن تصرفه الذي أدى لطرده أمام فريقه السابق يوفنتوس، في المباراة التي خسرها الروسونيري 0-2.

إيجوايين أهدر ركلة جزاء أمام زميله السابق تشيزني، قبل أن يتحصل على بطاقة حمراء لاعتراضه الصارخ حكم المباراة.

وقال إيجوايين لشبكة “سكاي إيطاليا” بعد المواجهة: “يجب أن أعتذر لزملائي، وللمدرب، وللجماهير، وللحكم الذي يعرف ما قلته له. في الوقت عينه، على الحكم أن يتفهموا المشاعر التي تحيط باللحظة”.

مضيفا: “لم يجب أن يصدر مني رد فعل مماثل، ولذا أتقدم باعتذاري لزملائي وللمدرب وللجماهير. كانت بطاقة صفراء، القرار تم اتخاذه بالفعل، ولذا أعتذر عن رد الفعل وأتحمل المسؤولية”.

وواصل: “عندما تلعب أمام فريقك القديم يكون الشعور صعبا. تحملت المسؤولية، أدرك أن هذا لا يجب أن يتكرر، ولكننا كنا خاسرين في تلك اللحظة، لسنا آلات، نحن بشر ونمتلك مشاعر”.

وأضاف: “تصرفت بشكل خاطئ، أعتذر وأتمنى ألا يتكرر الأمر. أنا شخص عاطفي للغاية، ولذا من الصعب أحيانا أن أسيطر على نفسي. يمكن أن تدركوا كيف كان مزاجي بمجرد النظر إلي. أدرك أن هذا لم يكن مثالا جيدا للأطفال، ولكننا لسنا آلات. يجب على الحكام أن يكونوا أكثر تفهما للموقف”.

وأشاد بموقف زملائه السابقين في يوفنتوس الذين ردعوه عن الانفعال في وجه حكم اللقاء: “جمعتني علاقة عظيمة بهم، كان من دواعي سروري محاولتهم ردعي عن الحكم، سواء لاعبي يوفنتوس أو ميلان. يدركون أن اللاعب يمتلك مشاعر وأن المباراة لم تسر بشكل جيد بالنسبة لي”.

كما أشار إلى عدم رغبته في مغادرة يوفنتوس، وأن الخطوة حدثت رغما عنه: “هذا السؤال لا يوجَه لي. لعبت لـ يوفنتوس، والجميع يعرف ما حققته هناك وكل ما قدمته لـ يوفنتوس. القرار لم يرجع لي، بل تم اتخاذه بواسطة الآخرين. ومن ثم أظهر ميلان رغبته في انتدابي، ولذا أتيت”.

مضيفا: “رد فعل لاعبي يوفنتوس يثبت أنني كنت محبوبا هناك”.

وبرر إيجوايين إهداره لركلة الجزاء، بتحرك الحارس تشيزني قبل التسديد: “تشيزني تحرّك أولا قبل أن أسدد، ولذا تمكن من التصدي لها. اعتقدت أنها متجهة للشباك، ولكنه كان تصديا عظيما. فقط من يسددون ركلات الجزاء معرضون لإهدارها، ومن السهل بعد ذلك القول أن قرار التسديد كان خاطئا”.

مختتما: “تحملت المسؤولية، وشعرت أنني في حالة جيدة للتسديد. وفي نهاية اليوم، أعتقد ضرورة أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، لأننا لعبنا جيدا أما فريق يوفنتوس القوي جدا”.

وكان كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس قد تمنى ألا تكون عقوبة إيجوايين كبيرة.

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