التشيرنجيتو: سولاري مدرب دائم لريال مدريد حتى نهاية الموسم

ذكرت محطى “التشيرنجيتو” الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ستمنح سانتياجو سولاري عقدا دائما حتى نهاية الموسم الجاري.

المدرب الأرجنتيني الذي يتولى في الأساس تدريب ريال مدريد كاستيا، تولى مهمة الفريق الأول مؤقتا بعد إقالة جولين لوبيتيجي قبل أسبوعين، وخرج من كل الاختبارات بنجاح شديد.

سولاري حقق الانطلاقة الأفضل في تاريخ أي مدرب لريال مدريد، إذ فاز في مبارياته الأربعة الأولى، مسجلا 15 هدفا، ومستقبلا هدفين فقط.

ريال مدريد حاول الحصول على توقيع الإيطالي أنطونيو كونتي في أعقاب إقالة لوبيتيجي، إلا أن مدرب تشيلسي السابق طلب بعض الضمانات التي لم توافق عليها إدارة ريال مدريد، لتنهار المفاوضات في وقت سريع، ويتم تعيين سولاري كمدرب مؤقت.

القوانين في إسبانيا تمنع تعيين مدرب مؤقت دون عقد دائم لفترة تتجاوز الأسبوعين، وبالتالي كان جليا أن حقبة سولاري المؤقتة ستستمر كحد أقصى حتى التوقف الدولي، وبعدها إما سيتم تعويضه بمدرب دائم، أو سيتم تثبيته شخصيا وفقا للنتائج التي سيحققها، والحالة الثانية الأقرب للتحقيق بحسب ما ذكرته التشيرنجيتو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا