سبعة قتلى بسقوط حافلة تقل فريقا لكرة القدم في بيرو

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنا عشر آخرين بجروح، بعد سقوط حافلة تقل فريقًا لكرة أعمار أفراده 14 عاما، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية البيروفية أمس الأحد.

وقُتل ستة مراهقين وسائق الحافلة في الحادث، الذي وقع في روندون بشمال البلاد، وفق الوزارة، وذلك بينما كانوا في طريقهم إلى مدينة تشاتشابوياس، وكان هناك 35 راكبًا على متن الحافلة.

وأظهرت صور نشرتها الصحافة المحلّية، الحافلة مدمّرة وسط أشجار ونباتات.

وقال مدير مستشفى تشاتشابوياس الإقليمي خورخي لاتوري "الحوادث شائعة في هذه المنطقة بسبب ضيق الطريق".

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