ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 6 في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 6، إثر الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال شرقي خان يونس، في جنوب القطاع.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان: إن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب 7 آخرين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة شرق خان يونس".

وأوضح القدرة، أن الشهداء هم: "نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاماً)، ومحمد ماجد موسى القرا (23 عاماً)، وخالد محمد علي قويدر (29 عاماً)، ومصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عاماً)، ومحمود عطا الله مصبح (25 عاماً)، وعلاء نصرالله عبد الله فسيفس (24 عاماً).

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