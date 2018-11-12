المخاطر التي تتعرض لها ليبيا من الحدود

ايوان ليبيا – وكالات

قال العميد إدريس الكاتب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إنَّ ليبيا لها عدة حدود مشتركة مع دول أفريقية تعاني من الفقر وعدم الاستقرار، ما يجعل خيار الهجرة والتهريب أحد أهم سبل العيش.

وأضاف العميد إدريس، أنَّ الهجرة غير الشرعية تهدد الأمن القومي من حيث تهريب المتطرفين والمهاجرين الذي يعانون من أمراضٍ خطيرة.

وأشار العميد إدريس، إلى أنَّ العمل الحقيقي للجهاز لابد أن يكون في الصحراء حيث مصادر التهريب.

وكشف العميد إدريس، عن المخاطر التي تُواجه ليبيا من الهجرة غير الشرعية، خاصة كون ليبيا تتمتع بساحل يمتد لقرابة الألفين متر جنوب القارة الأوربية.

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