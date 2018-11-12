أسباب عدم مشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر باليرمو

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية كبرى الصحف الصادرة فى روما عدم مشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر باليرمو حول ليبيا ونقلت عن مصادرها بأن سر عدم الحضور يرتبط بثلاثة أسباب هي ” وجود ممثلين عن دولة قطر وآخرين تابعين للجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بالقاعدة ، وأطراف أخرى وصفتها بغير المقبولة لدى المشير “.

أما صحيفة ” باليرمو توداي نقلت عن السيناتور ” اليساندرو الفيري ” رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قوله : ” اذا كانت هذه الشائعات صحيحة فستكون خطيرة ، كما طلبت في الأيام الأخيرة سيكون من الجيد أن توضح الحكومة بشكل عاجل سبب عدم حضور حفتر إلى باليرمو سيكون الأمر خطيراً جداً ، لأن عدم مشاركة أحد الأطراف الرئيسية ستجعل القمة عديمة الجدوى “.

وزير الداخلية ماتيو سالفيني قال : ” إن المبادرة الإيطالية لمناقشة مستقبل ليبيا هي فرصة تقف فيها الحكومة الإيطالية كوسيط ، ولا تريد أن تفرض ولا تدعي أي شيء أو تحدد مواعيد الانتخابات ، ولا تريد فرض شراكة ، لذلك آمل أن يفهم الجميع في ليبيا أن المخرج الوحيد للبلد هو الحوار مع إيطاليا “.

وكالة نوفا الإيطالية واسعة الإنتشار نقلت بدورها عن النائب ” إيراسمو بالاتازوتو ” قوله :” هذا المؤتمر تروج له الحكومة الإيطالية بشأن ليبيا والآن يمتنع المارشال حفتر عن الحضور ويقول بأنه لن يأتي إلى باليرمو لوجود مجموعة مقربة من تنظيم القاعدة لذلك من واجبنا الحصول على توضيح حول هذا الأمر ،نحن حقاً ندعوا الحكومة لتعريفنا بمن هم محاورونا في ليبيا”.

قناة تي جي كوم 24 قالت :” طوال أسابيع حاولت الدبلوماسية الإيطالية وكذلك الروس والامريكيين إقناع حفتر بحضور القمة حيث إلتقاه وزير الخارجية ” انزو مورافو ” في بنغازي ، واستقبله فى روما رئيس الحكومة ” جيوسيبي كونتي ” وكان يبدو أن التحفظ قد تم حله، ولكن بعد ذلك بدأت الشكوك تظهر من جديد على شكل إن المؤتمر كان منحازا نحو المكون الاسلامي داخل وخارج ليبيا وخاصة الإخوان المسلمين الذين يتمركزون فى طرابلس “.

وعن حضور كونتي إلى بنغازي اليوم الأحد ومقابلته لحفتر بشأن إقناعه بالحضور والمشاركة فى المؤتمر ، نفت وكالة ” إي جي ” الإطالية الخبر الذي أكدت صحته كل من وكالة ” سبوتنيك ” الروسية و ” فرانس برس ” الفرنسية وسويس إنفو السويسرية والأناضول التركية .

المصادر : ريبوبلكا + نوفا+ تي جي كوم + باليرمو توادي

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