ويليامز تدعو لاتخاذ خطوات جديدة للإصلاح الاقتصادي

ايوان ليبيا – وكالات

دعت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى اتخاذ خطوات جديدة للإصلاح الاقتصادي للحفاظ على تدابير الإصلاحات.

وأشارت خلال جلسة اقتصادية، في مستهل أعمال مؤتمر باليرمو، إلى «اتجاه إيجابي شهدته ليبيا بعد تطبيق الإصلاحات بزيادة النقد الذي تم إيداعه في الحسابات المصرفية، وانخفاض سعر الصرف في السوق السوداء».

وانطلقت في وقت سابق أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه مدينة باليرمو عاصمة صقلية جنوب إيطاليا اليوم الإثنين، الذي يهيمن الملف الاقتصادي والأمني على اليوم الأول من أعماله .

ويتضمن جدول أعمال هذا اليوم جلسة حول الوضع الاقتصادي، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ولجنة من مجلسي النواب والدولة، وفق عضو مجلس النواب، علي السعيدي.

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