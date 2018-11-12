ألفيش: مازلت حريصا على اللعب في الدوري الإنجليزي

أصر داني ألفيش ظهير أيمن باريس سان جيرمان على أنه مازال حريصا على اللعب بالدوري الإنجليزي قبل ختام مسيرته.

وكان ألفيش قد ارتبط اسمه بناديي مانشستر سيتي وتشيلسي قبل انضمامه لباريس سان جيرمان لكنه فضل الانتقال لفريق العاصمة الفرنسية.

ويقترب ألفيش -35 عاما- من استعادة لياقته البدنية بعد الإصابة بالرباط الصليبي في مايو الماضي والتي حرمته من المشاركة في كأس العالم.

وقال ألفيش في تصريحات لصحيفة ذا تليجراف البريطانية: “فكرة أن أنهي مسيرتي الكروية دون الذهاب للدوري الإنجليزي غير ممكنة”.

وتابع ألفيش “بالتأكيد كرة القدم في إنجلترا هي الأفضل في العالم، أولا بسبب احترام اللاعبين من الجماهير وبعد ذلك بسبب الروح القوية داخل الملعب”.

وتوج داني ألفيش بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات من قبل، لكن فريقه الفرنسي يواجه شبح الخروج من المسابقة إذ يتواجد بالمركز الثالث خلف نابولي وليفربول بالمجموعة الثالثة.

وعن ذلك قال ألفيش: “لا أعتقد أن هناك أندية تملك لاعبين أفضل من سان جيرمان، لكن الفريق الفرنسي عليه فقط أن يفهم كيف يلعب تلك المنافسة”.

وأضاف “الفريق لديه أريحية كبيرة في الدوري الفرنسي وحان وقت إدراك أخطاء دوري الأبطال”.

وأتم تصريحاته “أعتقد أنهم في الطريق لاستيعاب ذلك جيدا، وإن لم يفعلوا سيتم دفع الثمن غاليا”.

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