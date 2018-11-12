رئيس رابطة الليجا: من الرائع أن تكون جائزة أفضل لاعب باسم ميسي.. أتمنى عودة نيمار لإسبانيا

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” عن موافقته باختيار اسم ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عقب اعتزاله.

وتمنى تيباس أن يعود نيمار مجددا إلى اسبانيا بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان دون تحديد النادي سواء ريال مدريد أو برشلونة.

وكان قد ارتبط اسم نيمار الفترة الماضية بالعودة للدوري الإسباني مجددا الموسم المقبل والبعض أوضح أنه يبحث العودة للفريق الكتالوني وفي التوقيت نفسه أشارت تقارير إلى رغبة ريال مدريد في تعويض رحيل رونالدو بضم نيمار.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا على هامش حفل الصحيفة الإسبانية لتسليم جوائز الموسم الماضي: “ستكون فكرة رائعة حال اخيتار اسم ليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني”.

وتابع “أتمنى أن يرى اللاعبون أيضا أنها فكرة رائعة، هو أفضل لاعب في التاريخ وإذا أنهى مشواره في إسبانيا، لن يوجد من ساهم في المسابقة أكثر منه”.

ويتسلم ليونيل ميسي جائزة هداف الدوري الإسباني للموسم الماضي 2017 – 2018.

وبالحديث عن نيمار أوضح تيباس “أتمنى رؤيته مجددا في إسبانيا، في برشلونة أو ريال مدريد؟ أنا لا أهتم”.

وأتم تصريحاته “وجوده هنا في إسبانيا سيجعلني راضيا أيا كان الفريق الذي سينضم إليه”.

وينفرد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 12 جولة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الثلاثي إشبيلية وأتليتكو مدريد وآلافيس.

ويصطدم برشلونة في الجولة المقبلة بأتليتكو مدريد في 24 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة 13 من المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا