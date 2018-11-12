سكاي: سولاري مدربا لريال مدريد حتى نهاية الموسم

اقترب سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريدا لمرقت من الاستمرار في منصبه مع الفريق بشكل نهائي حتى نهاية الموسم. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة “سكاي سبورتس”.

وقال تقرير سكاي إن سولاري قد توصل لاتفاق حتى نهاية الموسم مع ريال مدريد للاستمرار في منصبه بعد عدد من النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق.

وكانت محطة “التشيرنجيتو” الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ستمنح سانتياجو سولاري عقدا دائما حتى نهاية الموسم الجاري.

المدرب الأرجنتيني الذي يتولى في الأساس تدريب ريال مدريد كاستيا، تولى مهمة الفريق الأول مؤقتا بعد إقالة جولين لوبيتيجي قبل أسبوعين، وخرج من كل الاختبارات بنجاح شديد.

وحقق سولاري، الانطلاق الأفضل في تاريخ أي مدرب مع ريال مدريد بعد انتصار الفريق في مبارياته الأربعة الأولى.

وحاول النادي الملكي في وقت سابق الحصول على خدمات أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق بعد إقالة لوبتيجي، لكنه صدم بمطلبين حسب التقرير لم يتم الوفاء بهما من الإدارة وانهارت المفاوضات.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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