آكي: حفتر سيشارك في مؤتمر باليرمو

ايوان ليبيا – وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أنّ القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في طريقه إلى عاصمة جزيرة صقلية «باليرمو» لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر متابعة لمؤتمر باليرمو حول ليبيا، أن «طائرة تقل المشير خليفة حفتر أقلعت من ليبيا في طريقها إلى عاصمة إقليم صقلية». بينما لم يصدر تأكيد رسمي بهذا الصدد من طرف الحكومة الإيطالية.

وكانت وسائل إعلام مقربة من المشير حفتر، أشارت إلى أنه لن يشارك في المؤتمر، الذي يختتم أعماله غدًا الثلاثاء، بل في «اجتماع أمني» في باليرمو برئاسة رئيسي الوزراء الإيطالي والروسي وحضور رؤساء مصر وتونس والنيجر وتشاد .

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