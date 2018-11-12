كونتي: هذا موقفي من تدريب ريال مدريد ويوفنتوس

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي عن موقفه من تدريب ريال مدريد وفريقه السابق يوفنتوس.

وتحدث كونتي لشبكة “سكاي سبورت” إيطاليا اليوم الإثنين قائلا: “ريال مدريد؟ كما أرى فإنه من الأفضل الانتظار حتى نهاية الموسم عن تولي تدريب فريق حاليا”.

وواصل “أريد الانتظار حتى شهر يونيو وبداية مشروع جديد آنذاك”.

قبل أن يستدرك “ربما أغير رأيي في خلال ثلاثة أشهر وأٌقود فريقا، لكن حاليا أنا أفكر بتلك الطريقة وسأنتظر لشهر يونيو”.

وارتبط اسم كونتي بقيادة ريال مدريد خلفا لجولين لوبيتيجي ولكن أعلن الفريق الملكي تعاقده مع سانتياجو سولاري بشكل مؤقت وفاز في أربع مباريات متتالية.

وفي الوقت ذاته نفى كونتي ما أثير حول رغبته في تدريب يوفنتوس وخلافة ماكسيمليانو أليجري لكنه اعترف في رغبته في التدريب بإيطاليا مجددا.

وأوضح “لا أفكر في تدريبت كريستيانو رونالدو، أنا سعيد بمن دربهم وبالألقاب التي توجت بها”.

وواصل “يوفنتوس ينمو حاليا ويقوم بعمل جيد ويضم صفقات رائعة وهذا أمر مميز لأليجري”.

وأتم كونتي “بالطبع أحب العودة للتدريب في إيطاليا وفي الوقت الحالي فيوفنتوس يسيطر بشكل قوي لكن المنافسين يصبحون أقوى عاما بعد عام”.

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