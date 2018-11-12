مصادر: اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف التصعيد المتبادل

أكدت مصادر مطلعة، قيام الأجهزة المعنية في مصر بتكثيف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين في قطاع غزة، لاسيما في ضوء قيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع.

وقد أكد مصدر سيادي رفيع المستوى، أن مصر بدورها قد أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع والالتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية.

كما أكد المصدر، أيضاً أن هناك اتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للالتزام بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين كافة الأطراف.

وتتابع كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية الأوضاع في قطاع غزه عن كثب.

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