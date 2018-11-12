وفاة ستان لي مبدع عالم قصص مارفل ومبتكر الأبطال الخارقين سبايدر مان وذا هالك وأيرون مان

قالت ابنة ستان لي، مبتكر شخصيات مثل الرجل العنكبوت "سبايدر مان" والرجل الحديدي "أيرون مان" والرجل الأخضر "ذا هالك"، وغيرهم من الأبطال الخارقين في عالم قصص "مارفل" المصورة، يوم الإثنين، إن والدها توفي عن عمر 95 عاما.

وكان لي كاتبا ومحررا ولعب دورا محوريا في تحول سلسلة مارفل إلى صرح عملاق للقصص المصورة في ستينيات القرن الماضي، عندما ابتكر بالتعاون مع آخرين شخصيات أبطال خارقين أحبتهم أجيال متعاقبة من القراء الصغار.

وأصبحت الشخصيات الخارقة التي ابتكرها لي جزءا من الثقافة الشعبية وحققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر عندما تحولت قصصها إلى أفلام سينمائية.

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