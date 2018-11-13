ميسي: المنافسة في الدوري أصبحت أقوى.. أتمنى أن تستمر

يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني وقائده، أن المنافسة في الدوري أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه، وهو ما يجعل البطولة أفضل.

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية وأتليتكو وألافيش، وبفارق 4 نقاط فقط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز السادس.

ميسي ظهر في حفل ماركا وتسلم جائزة بيتشيتشي بعد تتويجه بلقب الهداف في الموسم الماضي برصيد 34 هدفا، بالإضافة لجائزة دي ستيفانو، كأفضل لاعب في الموسم.

وقال قائد برشلونة “أمر جيد أن المنافسة أصبح أقوى من الماضي، لم يعد هناك شيئا سهلا، أي فريق يمكنه الفوز على أي فريق، وأتمنى أن يستمر ذلك لبعض الوقت”.

وأضاف “لطالما كنت أهتم بأهمية الأهداف أكثر من جماليتها”.

وتابع “أنا قلق بعض الشيء بشأن مرفقي، لأنني لم ألتحم كثيرا، لكن وتيرة القلق خففت في مباراة بيتس تدريجيا”.

وخسر برشلونة مباراته الأخيرة في الدوري على ملعبه ووسط جمهوره، أمام ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أكبر مفاجآت الجولة الثانية عشر من الليجا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا