ضحية سولاري الأولى.. سيلتا فيجو يقيل مدربه بعد الخسارة من ريال مدريد

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني إقالة المدير الفني أنطونيو محمد من تدريب الفريق وذلك بعد الخسارة من ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بنتيجة 4-2 في الجولة الـ12 للدوري الإسباني.

وقرر نادي سيلتا فيجو تعيين البرتغالي ميجيل كاردوسو بدلا من المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد.

ويعد أنطونيو محمد الضحية الأولى للمدرب سانتياجو سولاري الذي تولى تدريب ريال مدريد قبل 4 مباريات حقق خلالهم العلامة الكاملة من الفوز.

ويحتل سيلتا فيجو المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.

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