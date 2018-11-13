غسان سلامة : الانتخابات الليبية في شهر مارس

ايوان ليبيا – وكالات

أكد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس الاثنين على أن بعثته تحاول إجراء الانتخابات في ليبيا بين شهري مارس ويونيو من العام المقبل.

سلامة اضاف في تسجيل مصور نشرته قناة فرانس 24 بأن المؤتمر الوطني الجامع الذي سينعقد مطلع السنة الجديدة سيتفق فيه الليبيون على شكل الانتخابات وقانونها التنظيمي.

وأوضح سلامة بأنهم سيوجهون دعوة لليبيين للإجتماع داخل ليبيا للإتفاق على عدد من القضايا العالقة بينهم ومن ضمنها الاطار الدستوري ومواعيد الانتخابات وما ينبغي فعله بشأن قضية سوء توزيع الثروة.

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