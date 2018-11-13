طريقة تنظيف محرك السيارة من الداخل

ايوان ليبيا – وكالات

طريقة غسيل وتنظيف محرك السيارة عامة

يعد موضوع تنظيف مكينة السيارة، من الموضوعات التي تشغل بال ملاكي السيارات والسائقين، لأن الشكل غير النظيف للمكينة غير محبب وقد يكون السبب الأول لخسارة المكينة ، بالتالي بيع المركبة ، البعض يقومون باستخدام الماء بطريقة عشوائية من أجل تنظيف المحرك ، ولكن هذا يضر بالمحرك كثيرًا ، غير أنه يضر بالأسلاك والنظام الكهربائي ، قد يسبب صدأ في التوصلات الكهربائية ، وتوصيلات الكمبيوتر ، والصدأ على توصيلات الأرضي ، الأمر الذي يضعف من انتقال الكهرباء من وإلى أجزاء السيارة.

لذلك فإن عملية تنظيف المحرك أدوات خاصة ، تجدها في محلات أدوات المركبات أو داخل متاجر السيارات الكبرى ، والمتاجر التجارية ، وتتم طريقة تنظيف المركب من خلال تنظيف الأجزاء الخارجية للمكينة فقط:

في البداية ، تنظيف المحرك بالهواء ، ثم بقطعة قماش من ثم استخدام المنظفات الخاصة ، أيضًا أثناء أن يكون المحرك بارد ، أي لا يعمل لفترة طويلة ، أو تقوم بوضع الزيت على قطعة قماش مبللة بالزيت مع البنزين وتبدأ بإزالة الأجزاء الخارجية للمكينة ، ثم البدء باستخدام قطعه جافة لتنظيف المحرك بشكل أخير ، بالطبع فإن عملية تنظيف المحرك من الخارج من الأمور المفيدة ، لأنها تسمح لاكتشاف أي تسريب للزيت .

تنظيف المحرك من الداخل:

-إطفاء السيارة.

-ثم إضافة الزيت أو الفلاش إلى المحرك وغلق غطاء الزيت في المحرك.

-ثم تشغيل السيارة لمدة 5- 10 دقائق.

-ثم إطفاء السيارة لكي تغير الزيت ، ثم تضع فلتر زيت جديد لتغير الزيت.

-يفضل غسيل المحركة من الداخل مرة بالعام ، حتى لا يتسبب في ضرر لمحرك السيارة ، يضمن غسيل محرك السيارة من الداخل اختفاء الأصوات المزعجة من السيارة التي تظهر أثناء القيادة والسير ، ولضمان خروج الترسبات.

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