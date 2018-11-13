أبو الغيط يشارك في مؤتمر الأمن الغذائي العربي في إمارة الفجيرة

غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في افتتاح اجتماعات المؤتمر العربي السادس للأمن الغذائي، والذي ينظمه اتحاد الغرف العربية على مدار يومي 14 و15 نوفمبر 2018، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الاعلي للاتحاد – حاكم إمارة الفجيرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن مشاركة "أبو الغيط"، في هذا المؤتمر تأتي في إطار الحرص الكبير الذي يوليه الأمين العام والجامعة العربية بالارتقاء بأوضاع الأمن الغذائي العربي في ضوء ما لهذا الملف من أولوية خاصة ومتقدمة ترتبط بالاحتياجات المباشرة واليومية للمواطن العربي.

وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكيفية الارتقاء بدور القطاع الخاص العربي في استخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في إطار السعي لتطوير القطاعات الزراعية بالمنطقة العربية.

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