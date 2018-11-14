تأسيس مصرف إسلامي ببنغازي

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت اللجنة التأسيسية لمصرف البركة الليبي الإسلامي عن شروعها في تأسيس مصرف يعمل وفقا لأحكام و ضوابط الشريعة الإسلامية وقانون الصيرفة الإسلامية.

وقال المصرف إنه “بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بموجب القـرار رقم (7) لسنة 2018 بمنح الإذن للبدء في تأسيس مصرف إسلامي برأس مال لايقل عن 250,000,000د.ل وبشراكة أجنبية، على أن تكون نسبة الشريك الأجنبي (مصرف إسلامي) لا تزيد عن أربعين في المائة”.

وأضاف أن اللجنة التأسيسية للمصرف بدأت عملية الاكتتاب “في أسهم رأس مال المصرف الذي سيكون في حدود مبلغ 400,000,000 د.ل، يُدفع منها ما نسبته (40%) عند الاكتتاب والباقي يُسدد على ثلاث سنوات، على أن تُراعى النسب المُحددة في القانون رقم (46) لسنة 2012 م / الفصل الرابع الخاص بإحكام الصيرفة الإسلامية “. وأشار إلى أنه “سيتم لاحقاً تحديد محرر العقود الذي سيتم عن طريقة الاكتتاب في الأسهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا