معنى رموز زيوت السيارات لتختار المناسب لسيارتك

معاني الرموز لزيت السيارات :

– رمز SAE يعني جميعة مهندسين السيارات و هي متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية و لها فروع في عدد من الدول ، و التي تقوم بعمل اختبارات عن الزيوت بالاضافة الى العديد من الدراسات حول الزيت الجيدة للمحركات .

اشهر رمز دائما ما يكون مكتوب على جميع علب و صناديق الزيت يكون على الشكل التالي ” 20W-50 ” و تختلف الارقام ما بين نوع زيت و آخر و الان سنشرح لكم معنى هذه الرموز و عليك ان تقوم بمعادلتها اذا وجد ان علبة الزيت عليها أرقام مختلفة سواء بالزيادة او النقصان .

– حرف W وهو يعني الشتاء Winter او برودة الزيت .

– رقم 20 قبل حرف W وهو يعني مدة بقاء الزيت بارد .

– رقم 50 و هو يعني سرعة مرور الزيت في الأنبوب عند اجراء عليه اختبارات على درجة حرارة 100 درجة .

بشكل عام هذه الرموز و الرقام ماهي الا نتيجة التجارب التي اجراها معهد SAE على الزيت الموجود في العلبة ، فالاختبارات تتم داخل انابيب و على درجات حرارة مختلفة و كلما كانت لزوجة الزيت منخفضة و سرعة سريانه في الانبوب كبيرة كلما جاءت هذه الارقام بشكل منخفض و كلما زادت هذه الارقام كلما زادت لزوجة الزيت و قلة سرعة سريانه في الأنبوب .

فمثلا اذا جاء الرمز 10W على العلبة هذا يعني ان الزيت درجة سيلانه عالية و بالتالي فانه ليس لزج و مثل هذه الزيت تستعمل في المناطق الباردة بشكل كبير و التي تنخفض بها درجة الحرارة عن 0 فمن الطبيعي ان يصبح الزيت لزج في مثل هذه درجة الحرارة ، ففي هذه المناطق اذا تم استعمال زيت درجة لزودته عالية فان هذا يعني ان الزيت ستزداد درجة لزوجته بسبب درجة الحرارة المنخفضة مما يمنع المحرك من العمل و تجمد الزيت .

و على العكس في المناطق الساخنة مثل الدول الخليجية يفضل استعمال زيت ذات درجة لزوجة عالية ذلك لان درجة الحرارة المرتفعة تجل الزيت اقل لزوجة و يؤدي العمل المطلوب .

افضل نوع زيت :

على الرغم من كثرة انواع الزيوت الجيدة الا ان فضل مقياس لك للتعرف على نوعية الزيت الافضل هي كتيب التعليمات الذي يأتي مع السيارة و ستجد في هذا الكتيب انواع الزيوت المفضلة لسياراتك ، و يفضل ان تتبع نصائح الكتيب خاصة وان الزيوت الخاطئة قد تؤدي الى تلف المحرك ، او يمكنك التواصل مع اي وكالة رسمية لسيارتك و الاستفسار منهم بشكل رسمي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا