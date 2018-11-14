واشنطن تصنّف ابن حسن نصرالله “إرهابياً عالمياً”

العنوان-واشنطن

أدرجت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، جواد نصرالله، 38 عاماً، نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على قائمة الإرهابيين، مُصنفةً إياه “إرهابياً عالمياً”، واتهمته بتنفيذ هجمات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي والغرب، واعتبرته “الزعيم الصاعد لحزب الله”.

وقالت الخارجية إن نصرالله الابن جنّد في السنوات القليلة الماضية أشخاصاً لشن “هجمات إرهابية” ضد إسرائيل في الضفة الغربية على حد تعبيرها.

كما أدرجت الإدارة الأمريكية على قائمتها السوداء كتائب المجاهدين الفلسطينية لصلتها بحزب الله وتدبيرها واتهمتها بتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية، قائلةً في بيانها “تصنيف اليوم يسعى لحرمان نصرالله وكتائب المجاهدين من الموارد لتخطيط الهجمات الإرهابية وتنفيذها”.

وأعلنت واشنطن فرضها عقوبات على أربعة أشخاص لصلتهم بحزب الله كذلك، مُتهمة إياهم بدعم الإرهاب كونهم يديرون وينسقون الأنشطة العملياتية والاستخباراتية والمالية للحزب في العراق، ويعملون لمصلحة فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وهم شبل محسن عبيد الزيدي (عراقي) ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات (لبنانيون)، لتضيفهم بذلك إلى قائمة “الإرهابيين العالميين”. وبموجب إدراجهم على القائمة، يتم تجميد جميع ممتلكاتهم ويُحظر التعامل معهم.

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