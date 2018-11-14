روسيا تدعو لتوحيد الجيش

ايوان ليبيا – وكالات
حث رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينجوف، على إجراء انتخابات في ليبيا وتوحيد الجيش قبل الحديث عن رفع حظر توريد السلاح .
وقال دينجوف – في تصريحات صحفية، على هامش أعمال مؤتمر من أجل ليبيا المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية – “لا يمكننا مساعدة الليبيين في تنفيذ أية عمليات عسكرية اليوم بسبب وجود حظر على ليبيا ونحن نحترم قرار الأمم المتحدة بخصوص ليبيا”.
وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية – على مدى يومين – مؤتمرا من أجل ليبيا، تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية.
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