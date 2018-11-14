حقيقة اعتقال ضباط بتهمة تدبير انقلاب عسكري

ايوان ليبيا – وكالات

أكد معاون مدير أمن مديرية البيضاء للشؤون الأمنية العقيد محمد عبد السلام المصينعي ، أنه لا صحة لما تردد عن اعتقال ضباط بتهمة تدبير انقلاب عسكري في شرق ليبيا.

وأكمل المصينعي ، خلال تصريحات له ” أن كل الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق، مبينا أن ما أشيع بشأن تحرك كتيبة طارق بن زياد التابعة للواء 106 مجحفل بالقيادة العامة للجيش الوطني لاعتقال الضباط الانقلابيين غير صحيح لأن الكتيبة وأجهزة الشرطة في شرق البلاد اعتقلت جنودا لاتهامهم في جرائم أخلاقية تتعلق بالسطو المسلح على الآخرين”.

وأكمل ، ” الأمور في شرق ليبيا طبيعية وممتازة إذ لا يوجد أي تفتيش على البوابات الأمنية في المسافة الممتدة بين مدينتي بنغازي والبيضاء البالغة نحو 200 كيلومتر”.

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