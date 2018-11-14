نواب برقة يرفضون مخرجات مؤتمر باليرمو

ايوان ليبيا – وكالات

قامت كتلة «نواب برقة»، بإصدار بيانٍ، حول ماصدر عن مؤتمر باليرمو حول ليبيا تمحور حول عدة نقاط أساسية صادرة عن القمة، حيثُ عبرت الكتلة عن رفضها لهذا المؤتمر، وكذلك عن استغرابها من الترحيب بإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة بمجلس الأمن، والتي اعتبرتها الكتلة «ظالمة للبرلمان» ومخالفة للاتفاق السياسي.

واستنكر البيان الاتفاق على استمرار المجلس الرئاسي في مهامه رغم عدم شرعيته ودستوريته حسب تعبير الكتلة، كما عبرت عن رفضها للمؤتمر الجامع المزمع عقده نهاية العام الجاري وعدم اعترافها بكل مايصدر عنه.

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