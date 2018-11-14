مجلس الأمن يصوت بإجماع على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا

صوت مجلس الأمن بالإجماع، اليوم الأربعاء،على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، في خطوة تعترف بالتقدم الذي جرى إحرازه باتجاه السلام بين البلاد وجيرانها.

وفي يوليو الماضي، وقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاق سلام أنهى رسميا أزمة استمرت عقدين واستأنفتا العلاقات الدبلوماسية، وقطعت الدولتان كل العلاقات بعد حرب حدودية بين عامي 1998- 2000 أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي، إن أديس أبابا رحبت برفع العقوبات "بدون أي تحفظ أو مواربة" وإن هذه الخطوة تمثل "فصلا جديدا لتطبيع العلاقات" في القرن الإفريقي.

وحث قرار الأمم المتحدة إريتريا على تسوية نزاع حدودي مع جيبوتي المجاورة، واتفقت الدولتان على العمل باتجاه مصالحة في سبتمبر.

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