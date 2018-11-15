مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي: مستعدون للرد إذا فرضت أمريكا رسوما على السيارات

قالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن الاتحاد أمامه قائمة جاهزة بالأهداف المحتملة للرد في حالة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات الواردة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت مالمستروم الصحفيين بعد اجتماع مع ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، قائلة إنهما لم يتحدثا بشكل محدد عن رسوم السيارات، لكنهما ركزا على قضايا التعاون التنظيمي وسبل تمكين دول الاتحاد الأوروبي باستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من الولايات المتحدة.

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