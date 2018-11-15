نائبة بولتون تغادر البيت الأبيض بعد دعوة ميلانيا ترامب لإقصائها

أعلنت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ميرا ريكارديل، نائبة جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي ستترك منصبها، غداة دعوة السيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى إقصائها.

وأضافت ساندرز في بيان، الأربعاء، أن ريكارديل "ستواصل دعم الرئيس بينما تغادر البيت الأبيض لتضطلع بدور آخر داخل الإدارة"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وتابعت: "الرئيس ممتن لخدمة ريكارديل المتواصلة للشعب الأمريكي وسعيها الثابت وراء أولويات الأمن القومي".

وتردد أن ريكارديل كانت على خلاف مع أعضاء عائلة ترامب، وكذلك مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وذكرت شبكة (سي إن إن) أن ريكارديل اشتبكت مع مكتب السيدة الأولى بشأن جولة ميلانيا ترامب الأخيرة في أفريقيا.. وكانت الترتيبات بشأن مقعد الرحلة الجوية على ما يبدو مصدر الخلاف.

وكانت ريكارديل تعمل في وزارة التجارة قبل عملها مع بولتون، وسبق أن عملت لدى وزارة الدفاع في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

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