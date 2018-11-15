المسماري: المعارك في درنة انحصرت في المدينة القديمة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق العسكري باسم الجيش العميد أحمد المسماري إن الأمور تسير الآن بشكل ممتاز في درنة على مستوى كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بفضل المعارك التى خاضتها كتيبة عمر المختار والقوة المساندة لها.

واستعرض المسماري خلال مؤتمر صحفي ليلة الخميس أوضاع القوات في درنة بعد معركة حي المغار وسط المدينة مشيراً إلى أن المعارك تنحصر الآن في المدينة القديمة.

وأضاف المساري أن الجيش بصدد إعادة تشكيل الألوية والفرق في كل التخصصات العسكرية، مؤكداً أن هناك متدربين ومتطوعين جدد التحقوا بالجيش ، وقال إن القوات بدأت تعمل على مستوى المناطق العسكرية وفق الاشتراطات الموضوعة.

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