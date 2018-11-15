صنع الله يبحث فرص التعاون التجاري مع الامارات

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع مسؤولين إماراتيين الفرص المتاحة للتعاون التجاري.

وعقد صنع الله على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) اجتماعًا مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي وخلدون خليفة المبارك، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار ذراع الاستثمار الاستراتيجي للحكومة الإماراتية.

وبحث رئيس مؤسسة النفط مع المزروعي سبل تعزيز العلاقات المشتركة في قطاع الطاقة بين المؤسسة والإمارات العربية المتحدة، وبعض المسائل التي تخصّ القطاع.

وناقش الفرص المتاحة للتعاون التجاري مع الوزير المزروعي وكبار المديرين التنفيذيين بشركة مبادلة، بمن فيهم، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول بخيت الكثيري، والرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة وعضو لجنة الاستثمار بالشركة مصبّح الكعبي.

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