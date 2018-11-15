طريقة اصلاح تسرب مبرد السيارة ” الردياتير “

إذا حدث تسريب في الرادياتير فقد يحدث فقدان في سائل التبريد، مما يؤدي إلى فرط سخونة السيارة و لكن اذا تمت مراقبة التسريب فمن الممكن أن يتم معالجتها.

علامات تسرب الرادياتير

في البداية يتم البحث عن درجة الحرارة المرتفعة، حيث أن الردياتير يتخلص من الحرارة المساعدة من أجل الحفاظ على حرارة التشغيل المثالية لمحرك السيارة، و التسريب يؤدي إلى فقد سائل التبريد مما يؤدي ضعف قدرته على تقليل الحرارة، و إذا حدث فشل في نظام التبريد فسيصعد مقياس الحرارة بلوحة القيادة.

و إذا كانت السيارة حرارتها مرتفعة بشكل مستمر فهذا يدل على و جود مشاكل فرط التسخين و من الأرجح وجود تسريب في الرادياتير، مع العلم أن فرط السخونة قد يتلف المحرك بشكل كبير و لهذا فيجب توقف السيارة على الفور.

و في حالة إن كانت السيارة أسخن من الطبيعي فمن الممكن وجود تسريب بطيئ، بحيث أنه يوجد قدر كافي من سائل التبريد في نظام السيارة و يقوم بابقاء المحرك بارد بشكل كافي.

التحقق من خزان سائل التبريد

اذا شك أحد بوجود تسريب في الردياتير و لم يتم التمكن من رصده، فيجب ملاحظة مستوى سائل التبريد بالخزان تحت الغطاء، و أغلب الخزانات تحتوي على علامات الامتلاء المنخفضة و المرتفعة بشكل واضح، فيمكن رسم خط بقلم أو التقاط صورة بالهاتف ليتم تذكر مستوى السائل عند أول فحص.

و بعد عدة ساعات من القيادة يتم فتح الغطاء و التحقق مجددا لكي يتم معرفة إذا هبط المستوى، و اذا تم الفحص و المحرك بارد فيتم الانتظار حتى يبرد من جديد قبل إعادة التحقق، و سائل التبريد يجب أن يبقى في النظام المغلق و لا يتغير مستواه، و اذا تم انخفاض مستوى السائل عند الفحص الثاني فهذا يشير إلى وجود تسرب في مكان ما.

وجود التسريب

يتم ترك المحرك حتى يبرد تماما فالردياتير يساعد في المحافظة على حرارة تشغيل المحرك، و بهذا فانه قد يكون شديد الحرارة و الضغط، و بهذا فان إزالة غطاء الردياتير سوف يبعث سائل تبريد ساخن و أبخرة خطيرة، فيتم سحب السيارة إلى الكراج و تركها عدة ساعات حتى تبرد تماما قبل أن يتم البدء في العمل.

و بعد ركن السيارة يتم فتح الغطاء و ترك الحرارة تتصاعد بدون عائق، و يتم الاستعداد للانتظار عدة ساعات حتى يبرد المحرك بالقدر الكافي الذي يسمح بالعمل.

معالجة تسرب سائل التبريد

يمكن استخدام مانع تسرب تجاري حيث يوجد عدة منتجات في السوق تم تصميمها لسد تسرب الرادياتير بكل سهولة، و على الرغم من وجود ماركات متعددة الا أن طريقة الاستخدام واحدة، و في البداية يتم التأكد أن المحرك بارد و مغلق و في البداية يتم إزالة غطاء الرادياتير و صب محتويات مانع التسرب في النظام بشكل مباشر.

و بعد ذلك يتم وضع عليه خليط من سائل التبريد و الماء إذا كان المحرك منخفض المستوى، و بعد ذلك يتم إعادة الغطاء لمكانه من جديد و تشغيل المحرك، فيتم انسداد التسرب ما أن ينتشر مانع التسرب بنظام التبريد، و هذا العلاج ليس دائما يعتبر معالج احترافي و لكنه يكفي لسد الشقوق الصغيرة حتى يتم التمكن من إجراء معالجة دائمة.

و بعد ذلك يشغل المحرك لمدة تصل من خمس دقائق إلى عشر دقائق حتى يتم انتشار مانع التسرب في نظام التشغيل، و من ثم يترك المحرك بعد أن يتم تشغيله ليلا حتى ينتشر به مانع التسرب و يجف.

استخدام الفلفل لسد التسربات الصغيرة

يعتبر الفلفل الأسود من الغير مرجحة لإبطاء أو سد الشقوق الصغيرة لفترة تكفي لحين الوصول إلى المنزل أو الميكانيكي، فيتم الانتظار حتى يبرد المحرك بشكل تام و من ثم يفتح غطاء الرادياتير و يصب نصف قنينة من الفلفل الأسود.

و الفلفل الأسود مثله مثل مانع التسرب و صفار البيض فينتشر بشكل سريع، و يقوم بالتعلق في الشق و يحاول الضغط عليه و طرده إلى الخارج، و هذا يؤدي إلى السد بشكل مؤقت و لا ينصح بهذا الا حالة الطوارئ فقط، و هي أقل فاعلية عن المنتجات التجارية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا