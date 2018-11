هل سيفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على تسليح السعودية؟

طالب البرلمان الأوروبي بفرض المزيد من القيود على صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة إلى السعودية وفرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن.

حيث أفاد مشرعون أوروبيون بأن الأسلحة الأوروبية تذكي الصراع في اليمن حيث يقاتل التحالف العربي بقيادة السعودية جماعة الحوثي اليمنية، مضيفين أن مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من الأسلحة.

هذا وقالت الألمانية العضوة في البرلمان الأوروبي زابينا لوزينغ، والتي تقود جهودا لمحاسبة حكومات أوروبية:

“في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة”.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وفق تقرير الاتحاد السنوي بشأن صادرات الأسلحة، ويصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.

