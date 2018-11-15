الجامعة العربية للإشراف على الانتخابات الليبية المقبلة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، أنَّ الجامعة مُستعدة للإشراف على الانتخابات المقبلة في العام 2019، والدليل على ذلك، أنَّ الجامعة ساهمت في الإشراف على انتخابات عام 2014.

وشدَّد الجمالي، على تأييد مخرجات مؤتمر باليرمو، لافتاً إلى أنه أعطى دفعة في مسيرة السلام، ويندرج ضمن إطار دعم مبادرة السلام الأممية في ليبيا.

وأشار الجمالي، إلى أن الليبيين هم أصحاب الشأن في إدارة ملفاتهم، وعليهم إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا.

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