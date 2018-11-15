بالفيديو – بعد أكثر من عامين.. روني يعود إلى ويمبلي ويتلقى التكريم

كرم مسؤولو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم واين روني مهاجم الأسود الثلاثة السابق قبل مواجهة الولايات المتحدة الودية.

روني عاد إلى ملعب ويمبلي من جديد بعد غياب أكثر من عامين إذ كانت أخر مشاركاته مع إنجلترا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا في نوفمبر 2016.

روني اعتزل اللعب الدولي ولكنه عاد للتواجد مع إنجلترا في اللقاء الودي إذ ستذهب عائدات تلك المواجهة إلى منظمته الخيرية.

مهاجم مانشستر يونايتد السابق ودي سي يونايتد الحالي يعد الهداف التاريخي للأسود الثلاثة بعدما وصل إلى 53 هدفا.

مشاركته الدولية الأولى ترجع إلى عام 2003 في لقاء ودي أمام أستراليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا