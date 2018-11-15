بداية النهاية؟ الكشف عما قام به سانشيز بعد الهزيمة ضد مانشستر سيتي

هل سأم أليكسيس سانشيز سوء الأوضاع في مانشستر يونايتد أم أن الأمر مجرد حدث عابر؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

وكشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية عما قام به اللاعب التشيلي عقب الهزيمة من مانشستر سيتي الأحد الماضي في الدربي بثلاثة أهداف لهدف.

وأوضح التقرير أن سانشيز الذي كان بديلا في المباراة وشارك قبل نهايتها بـ20 دقيقة ألقى حذائه على الحائط في غرفة خلع الملابس عقب نهاية اللقاء معربا عن غضبه من الهزيمة.

كما انتقد سانشيز سوء مستوى دفاع يونايتد وتسببه بشكل مباشر في الهزيمة.

ولم يسجل سانشيز سوى هدفا وحيدا مع يونايتد خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

ودخل سانشيز في خلاف مع مدربه جوزيه مورينيو في شهر سبتمبر الماضي مما أدى لاستبعاده من لقاء وست هام بالدوري الإنجليزي آنذاك.

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