راموس يغادر معسكر إسبانيا للإصابة ويضع ريال مدريد في كارثة دفاعية

سيكون سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الجديد على موعد مع أولى أزماته الحقيقية، عندما يجلس لاختياره خط دفاعه في المباريات الرسمية المقبلة.

صحيفة “أس” الإسبانية حملت النبأ السيء للفريق العاصمي، بمعاناة سيرخيو راموس من انزعاجات عضلية عقب مشاركته في مباراة كرواتيا وإسبانيا.

راموس سجّل هدفا من علامة الجزاء –كعادته مؤخرا-، إلا.

اللاعب اشتكى من انزعاجات عضلية بعد اللقاء، وتواصل مع مدربه لويس إنريكي، ليخرج القرار على الفور بمغادرة اللاعب معسكر المنتخب والعودة لمدريد للوقوف على خطورة إصابته.

الصحيفة ذكرت أيضا أن راموس عانى من حمل بدني زائد عند انضمامه إلى معسكر المنتخب، إلا أنه فضّل المشاركة في المباراة المصيرية أمام كرواتيا التي كان الانتصار فيها كافيا لحسم تأهل إسبانيا إلى المربع الذهبي.

مغادرة راموس للمعسكر تعني غيابه عن مواجهة البوسنة والهرسك الودية يوم الأحد المقبل

راموس خاض 1484 دقيقة بالفعل مع فريقه ريال مدريد هذا الموسم، إذ لعب كل مباريات الدوري، بالإضافة إلى شوط في مباراة الكأس، و3 من أصل 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، و120 دقيقة في كأس السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد.

غياب راموس عن ريال مدريد في قادم المباريات سيخلق أزمة دفاعية في ريال مدريد، مع ابتعاد ناتشو فيرنانديز لعدة أسابيع بعد الإصابة التي طالته أمام سيلتا فيجو.

في حين أن الثنائي رافاييل فاران وخيسوس فاييخو، بدأ لتويهما التدرب قبل أيام قليلة بعد التعافي من الإصابة، ولم يصلا بعد لجاهزية تسمح لهما بالمشاركة في المباريات.

في غياب الرباعي، لا يمتلك سولاري سولا قلب دفاع حقيقي واحد، هو خافي سانشيز قائد ريال مدريد كاستيا الذي ظهر في 3 من أصل 4 مباريات قاد فيها سولاري ريال مدريد حتى اللحظة.

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