بالفيديو – ألمانيا تتخطى روسيا بثلاثية في شوط واحد

فاز منتخب ألمانيا على ضيفه الروسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مدينة لايبتزج، بمواجهة ودية.

لوروا سانيه افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة حاسمة من سيرجي جنابري, الهدف الدولي الأول للاعب مانشستر سيتي.

قبل أن يضيف نيكلاس زوله الهدف الثاني للماكينات في الدقيقة 25.

ختام الأهداف جاء قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول عن طريق سيرجي جنابري الذي سجّل في كل مبارياته الأربع الأولى، وهو ضعف ما سجله ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لألمانيا في مبارياته الأربع الأولى.

ألمانيا تستعد لمواجهة هولندا في آخر مبارياتها بدوري الأمم الأوروبية، لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

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